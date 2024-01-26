RT в Telegram
Подпишись

Биограф Шустер: амбиции Залужного стали причиной его конфликта с Зеленским

Короткая ссылка
Возможные политические амбиции главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного стали причиной его конфликта с Владимиром Зеленским, заявил написавший биографию Зеленского журналист Time Саймон Шустер.
Биограф Шустер: амбиции Залужного стали причиной его конфликта с Зеленским
  • globallookpress.com
  • © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

РБК опубликовало выдержки из книги Шустера The Showman.

Как рассказывает Шустер, Зеленский и Залужный познакомились весной 2019 года, когда генерал возглавлял объединённый оперативный штаб украинской армии.

Журналист утверждает, что Залужный производил на Зеленского сильное впечатление благодаря уверенному командованию войсками и лёгкому взаимопониманию с ними.

Главкомом ВСУ Залужного назначили в 2021 году. Первые противоречия между ним и Зеленским появились накануне специальной военной операции. По словам журналиста, Залужный выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, в то время как Зеленский опасался принятия таких мер. Тем не менее в начале спецоперации им удалось преодолеть противоречия, пишет Шустер.

Однако спустя несколько месяцев СВО офис Зеленского начал подозревать Залужного в политических амбициях. Как утверждает Шустер, причиной этому стало решение военного создать благотворительный фонд. В офисе опасались, что он мог перерасти в политическую партию, от которой Залужный пошёл бы на выборы. С этого момента противоречия между Залужным и Зеленским усилились. 

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Владимир Зеленский намерен назначить на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить