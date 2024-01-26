Биограф Шустер: амбиции Залужного стали причиной его конфликта с Зеленским

Возможные политические амбиции главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного стали причиной его конфликта с Владимиром Зеленским, заявил написавший биографию Зеленского журналист Time Саймон Шустер.

РБК опубликовало выдержки из книги Шустера The Showman.

Как рассказывает Шустер, Зеленский и Залужный познакомились весной 2019 года, когда генерал возглавлял объединённый оперативный штаб украинской армии.

Журналист утверждает, что Залужный производил на Зеленского сильное впечатление благодаря уверенному командованию войсками и лёгкому взаимопониманию с ними.

Главкомом ВСУ Залужного назначили в 2021 году. Первые противоречия между ним и Зеленским появились накануне специальной военной операции. По словам журналиста, Залужный выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, в то время как Зеленский опасался принятия таких мер. Тем не менее в начале спецоперации им удалось преодолеть противоречия, пишет Шустер.

Однако спустя несколько месяцев СВО офис Зеленского начал подозревать Залужного в политических амбициях. Как утверждает Шустер, причиной этому стало решение военного создать благотворительный фонд. В офисе опасались, что он мог перерасти в политическую партию, от которой Залужный пошёл бы на выборы. С этого момента противоречия между Залужным и Зеленским усилились.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Владимир Зеленский намерен назначить на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова.