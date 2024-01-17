Экс-замминистра Тука: Зеленский собирается заменить Залужного на Буданова

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Владимир Зеленский намерен назначить на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова.

В интервью YouTube-каналу Newsroom он, ссылаясь на источники, близкие к Силам специальных операций и генштабу ВСУ, сообщил, что глава киевского режима уже принял решение о замене нынешнего главкома Валерия Залужного. Тука добавил, что Залужного хотят перевести в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

По его словам, Буданова специально возили на встречи в Давосе, чтобы представить его партнёрам Киева в качестве нового главкома.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Залужный, обвиняя Зеленского в провале контрнаступления, ведёт против него открытую войну.