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Арахамия: в Раде приближается кризис из-за желания депутатов сложить мандаты

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Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что в украинском парламенте приближается большой кризис в связи с желанием многих депутатов сложить мандаты.
Арахамия: в Раде приближается кризис из-за желания депутатов сложить мандаты
  • РИА Новости

По словам Арахамии, в одной только фракции «Слуга народа» 17 депутатов написали заявления на сложение мандатов.

«С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на оставление мандата», — цитирует Арахамию «СТРАНА.ua».

Он добавил, что во фракции решили не разрешать оставлять мандаты за исключением случаев, когда это нужно депутату по медицинским показаниям.

Также он сказал, что в Раде нет единства. Арахамия заявил, что сейчас ситуация в парламенте хуже, чем до начала российской СВО.

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