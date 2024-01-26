Арахамия: в Раде приближается кризис из-за желания депутатов сложить мандаты

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что в украинском парламенте приближается большой кризис в связи с желанием многих депутатов сложить мандаты.

По словам Арахамии, в одной только фракции «Слуга народа» 17 депутатов написали заявления на сложение мандатов.

«С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на оставление мандата», — цитирует Арахамию «СТРАНА.ua».

Он добавил, что во фракции решили не разрешать оставлять мандаты за исключением случаев, когда это нужно депутату по медицинским показаниям.

Также он сказал, что в Раде нет единства. Арахамия заявил, что сейчас ситуация в парламенте хуже, чем до начала российской СВО.

Ранее украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Владимир Зеленский и его команда являются некомпетентными.