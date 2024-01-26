Депутат Рады перечислила кандидатов на должность главкома ВСУ вместо Залужного
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- © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency
В своём Telegram-канале она отметила, что Залужного может сменить глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, заместитель главкома и бывший командир десантных войск Евгений Мойсюк, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Также Безуглая подчеркнула, что эта информация является её личным мнением и наблюдением.
Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Владимир Зеленский намерен назначить на должность главкома ВСУ Буданова.