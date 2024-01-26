Депутат Рады перечислила кандидатов на должность главкома ВСУ вместо Залужного

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая назвала имена трёх кандидатов на место нынешнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В своём Telegram-канале она отметила, что Залужного может сменить глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, заместитель главкома и бывший командир десантных войск Евгений Мойсюк, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Также Безуглая подчеркнула, что эта информация является её личным мнением и наблюдением.

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Владимир Зеленский намерен назначить на должность главкома ВСУ Буданова.