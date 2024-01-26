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МО: военные группировки «Центр» призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом

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Военнослужащие группировки «Центр» на Краснолиманском направлении призывают украинских военных сдаваться в плен с помощью звуковещательной станции.

Об этом информирует Министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что российские военнослужащие продолжают плановую боевую работу по призыву военнослужащих ВСУ сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь.

«Для этого на линии боевого соприкосновения задействованы экипажи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортёра БТР-80», — сказано в заявлении.

24 января подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины наносят артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам на Артёмовском направлении.

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