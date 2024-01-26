МО: артиллерия ВДВ уничтожила военные объекты ВС Украины на правом берегу Днепра
Об этом заявили в российском Министерстве обороны.
В ведомстве сообщили, что метким огнём с закрытых огневых позиций артиллерийские расчёты 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» ВДВ России уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины вместе с личным составом, находившимся в них.
Ранее в министерстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 91 беспилотник Вооружённых сил Украины.