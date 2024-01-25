Украинские военные начали создавать подземные схроны на линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В беседе с РИА Новости он сказал, что украинские боевики на запорожской линии фронта «перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны».

«Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 км от нынешней линии фронта», — отметил Рогов.

Как ранее сообщал ZDF, дефицит боеприпасов заставляет украинских военнослужащих оставлять собственные позиции.