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Литва опасается, что её военных могут завербовать в России, КНР и Белоруссии

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Правительство Литвы запретило литовским военным и чиновникам ездить в Россию, Белоруссию и Китай, когда они не исполняют служебные обязанности, сообщает национальное радио и телевидение республики LRT.
Литва опасается, что её военных могут завербовать в России, КНР и Белоруссии
  • Gettyimages.ru

В стратегии национальной безопасности Литвы утверждается, что Российская Федерация, Республика Беларусь и Китайская Народная Республика «создают угрозу безопасности Литвы и её граждан». В том числе Литва опасается шпионажа, говорится в тексте.

Такое решение принято на фоне риска вербовки литовских военных в перечисленных странах, отмечается в материале.

19 января стало известно, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Российской Федерацией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы.

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