Литва опасается, что её военных могут завербовать в России, КНР и Белоруссии
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В стратегии национальной безопасности Литвы утверждается, что Российская Федерация, Республика Беларусь и Китайская Народная Республика «создают угрозу безопасности Литвы и её граждан». В том числе Литва опасается шпионажа, говорится в тексте.
Такое решение принято на фоне риска вербовки литовских военных в перечисленных странах, отмечается в материале.
19 января стало известно, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Российской Федерацией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы.