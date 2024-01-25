Литва опасается, что её военных могут завербовать в России, КНР и Белоруссии

Правительство Литвы запретило литовским военным и чиновникам ездить в Россию, Белоруссию и Китай, когда они не исполняют служебные обязанности, сообщает национальное радио и телевидение республики LRT.

В стратегии национальной безопасности Литвы утверждается, что Российская Федерация, Республика Беларусь и Китайская Народная Республика «создают угрозу безопасности Литвы и её граждан». В том числе Литва опасается шпионажа, говорится в тексте.

Такое решение принято на фоне риска вербовки литовских военных в перечисленных странах, отмечается в материале.

19 января стало известно, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Российской Федерацией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы.