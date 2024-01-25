Бывший шеф-редактор «Коммерсанта» рассказал о желании поддерживать Украину

Бывший шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что готов поехать на Украину, ограничившись технически-бытовым райдером, и отдать свой гонорар, «куда скажут».

«Здрасьте. Слава Украине», — начал он беседу с нацистского лозунга с пранкерами, думая, что говорит с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Продюсер проекта «Гражданин поэт» заявил, что готов поехать на Украину, ограничившись технически-бытовым райдером, и отдать свой гонорар, «куда скажут».

«Сейчас всё затихло. Сижу отдыхаю в Латвии», — пожаловался Васильев, добавив, что гастролей нет, а дела с ними обстоят «никак».

Ранее писатель Дмитрий Быков* в разговоре с пранкерами заявил, что не имеет претензий к Украине из-за убийства россиян.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.