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МО: бойцы захватили блиндаж в тылу ВСУ и офицера, пришедшего к ним с проверкой

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Бойцы неназванной штурмовой группы Вооружённых сил России заняли позиции украинской армии, а также взяли в плен офицера ВСУ, который пришёл в окоп с проверкой, думая, что там до сих пор находятся украинские военные.
МО: бойцы захватили блиндаж в тылу ВСУ и офицера, пришедшего к ним с проверкой
  • РИА Новости

Об этом рассказал заместитель командира взвода, боец с позывным Лёва, его слова опубликовало Министерство обороны России.

«К нам пришёл их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть — пришёл вольготно: один, без охраны, с пистолетом», — рассказал военный.

Боец допустил, что украинский офицер принял их за военных ВСУ, вышедших из повиновения. По словам российского бойца, офицер стал кричать и хвататься за оружие.

Бойцы ВС России взяли его в плен, а затем провели разведку боем направления, откуда пришёл офицер. 

Ранее сообщалось, что рядовой ВС России Игорь Трофимов сорвал попытку диверсионной группы украинской армии проникнуть в тыл российских войск, в одиночку вынудив противника отступить.

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