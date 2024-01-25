МО: бойцы захватили блиндаж в тылу ВСУ и офицера, пришедшего к ним с проверкой

Бойцы неназванной штурмовой группы Вооружённых сил России заняли позиции украинской армии, а также взяли в плен офицера ВСУ, который пришёл в окоп с проверкой, думая, что там до сих пор находятся украинские военные.

Об этом рассказал заместитель командира взвода, боец с позывным Лёва, его слова опубликовало Министерство обороны России.

«К нам пришёл их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть — пришёл вольготно: один, без охраны, с пистолетом», — рассказал военный.

Боец допустил, что украинский офицер принял их за военных ВСУ, вышедших из повиновения. По словам российского бойца, офицер стал кричать и хвататься за оружие.

Бойцы ВС России взяли его в плен, а затем провели разведку боем направления, откуда пришёл офицер.

Ранее сообщалось, что рядовой ВС России Игорь Трофимов сорвал попытку диверсионной группы украинской армии проникнуть в тыл российских войск, в одиночку вынудив противника отступить.