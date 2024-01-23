МО: рядовой ВС России в одиночку вынудил отступить диверсионную группу ВСУ
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, российский военный выполнял задачу по несению службы на сторожевых постах.
Во время его дежурства ВСУ предприняли попытку проникнуть в тыл ВС России.
«Игорь, заняв выгодную позицию, из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить», — рассказали в Минобороны.
Ранее стало известно, что боец штурмового подразделения Вооружённых сил России с позывным Куба рассказал, как победил в рукопашной схватке на Донецком направлении.