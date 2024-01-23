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МО: рядовой ВС России в одиночку вынудил отступить диверсионную группу ВСУ

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Рядовой Вооружённых сил России Игорь Трофимов сорвал попытку диверсионной группы украинской армии проникнуть в тыл российских войск, в одиночку вынудив противника отступить.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, российский военный выполнял задачу по несению службы на сторожевых постах.

Во время его дежурства ВСУ предприняли попытку проникнуть в тыл ВС России.

«Игорь, заняв выгодную позицию, из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить», — рассказали в Минобороны.

Ранее стало известно, что боец штурмового подразделения Вооружённых сил России с позывным Куба рассказал, как победил в рукопашной схватке на Донецком направлении.

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