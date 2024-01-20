РИА Новости: морпех ВС России победил в рукопашной схватке в ДНР

Боец штурмового подразделения Вооружённых сил России с позывным Куба рассказал, как победил в рукопашной схватке на Донецком направлении.

Об этом военный сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в декабре 2023 года в ходе штурмового выхода он в одиночку пошёл проверять дом. Оказалось, что там находились трое украинских военных, одного из которых боец ВС России обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, а третьего взял в плен.

«Бой на рукопашку пошёл, кто быстрее. Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал», — рассказал он про бой.

В итоге украинского военного удалось ликвидировать, добавил он.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю отразили 15 атак украинской армии на Донецком направлении.