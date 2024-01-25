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Песков — о ситуации с Ил-76: о каких-либо поручениях президента говорить рано

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что к настоящему моменту рано говорить о каких-либо поручениях президента России Владимира Путина в связи с крушением самолёта Ил-76 в Белгородской области.
Песков — о ситуации с Ил-76: о каких-либо поручениях президента говорить рано
  • РИА Новости

«Какие могут даваться поручения? Какие, просто представьте себе. Сначала всё-таки должны военные сказать, что же произошло», — сказал Песков.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

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