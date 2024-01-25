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Песков назвал решение Украины сбить самолёт Ил-76 не поддающимся пониманию

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение киевского режима сбить в Белгородской области самолёт Ил-76 с пленными военнослужащими Вооружённых сил Украины не поддаётся пониманию.
Песков назвал решение Украины сбить самолёт Ил-76 не поддающимся пониманию

    «Это из разряда тех действий, которые не поддаются пониманию», — подчеркнул он.

    24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

    На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

    Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

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