Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение киевского режима сбить в Белгородской области самолёт Ил-76 с пленными военнослужащими Вооружённых сил Украины не поддаётся пониманию.

«Это из разряда тех действий, которые не поддаются пониманию», — подчеркнул он.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.