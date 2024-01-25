Марочко: ВСУ обстреливают жилые дома и объекты ЖКХ в населённых пунктах Донбасса
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Его слова приводит РИА Новости.
Как рассказал Марочко, украинская армия на постоянной основе обстреливает Кременную, Лисичанск и Соледар.
«Удары наносятся по инфраструктуре населённых пунктов, жилым домам, коммунальным объектам», — сказал он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские войска при помощи западного оружия безжалостно и преднамеренно наносят удары сугубо по гражданским объектам в России.