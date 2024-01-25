RT в Telegram
Подпишись

Марочко: ВСУ обстреливают жилые дома и объекты ЖКХ в населённых пунктах Донбасса

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко: ВСУ обстреливают жилые дома и объекты ЖКХ в населённых пунктах Донбасса
  • AP
  • © Libkos

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Марочко, украинская армия на постоянной основе обстреливает Кременную, Лисичанск и Соледар.

«Удары наносятся по инфраструктуре населённых пунктов, жилым домам, коммунальным объектам», — сказал он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские войска при помощи западного оружия безжалостно и преднамеренно наносят удары сугубо по гражданским объектам в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить