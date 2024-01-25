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Figaro: солдат ВСУ назвал невозможными атаки на позиции ВС России

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Солдат Вооружённых сил Украины назвал невозможными атаки украинской армии на позиции российских войск из-за нехватки личного состава и боеприпасов.

Об этом военный рассказал в беседе с газетой Le Figaro.

По его словам, если украинское командование настаивает на атаке, военным приходится атаковать.

«Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов», — признал он.

Солдат добавил, что украинские военнослужащие уже не рассчитывают на успехи на фронте.

Ранее газета Financial Times писала, что на фоне из-за нехватки боеприпасов ВСУ были вынуждены в последние две недели сократить число выстрелов, производимых за день, в четыре раза.

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