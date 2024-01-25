Figaro: солдат ВСУ назвал невозможными атаки на позиции ВС России
Об этом военный рассказал в беседе с газетой Le Figaro.
По его словам, если украинское командование настаивает на атаке, военным приходится атаковать.
«Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов», — признал он.
Солдат добавил, что украинские военнослужащие уже не рассчитывают на успехи на фронте.
Ранее газета Financial Times писала, что на фоне из-за нехватки боеприпасов ВСУ были вынуждены в последние две недели сократить число выстрелов, производимых за день, в четыре раза.