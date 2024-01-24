FT: ВСУ из-за нехватки снарядов пришлось сократить число выстрелов в 4 раза
- AFP
Об этом пишет газета Financial Times.
«Боеприпасов действительно не хватает», — заявил неназванный старший офицер артиллерийской бригады ВСУ.
Как заявил командир взвода украинских военных, количество производимых выстрелов снизилось с 8 тыс. до 2 тыс. в день.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские войска при помощи западного оружия безжалостно и преднамеренно наносят удары сугубо по гражданским объектам в России.