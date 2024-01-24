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FT: ВСУ из-за нехватки снарядов пришлось сократить число выстрелов в 4 раза

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Украинские военные рассказали, что на фоне нехватки боеприпасов были вынуждены в последние две недели сократить число выстрелов, производимых за день, в четыре раза.
FT: ВСУ из-за нехватки снарядов пришлось сократить число выстрелов в 4 раза
  • AFP

Об этом пишет газета Financial Times.

«Боеприпасов действительно не хватает», — заявил неназванный старший офицер артиллерийской бригады ВСУ. 

Как заявил командир взвода украинских военных, количество производимых выстрелов снизилось с 8 тыс. до 2 тыс. в день. 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские войска при помощи западного оружия безжалостно и преднамеренно наносят удары сугубо по гражданским объектам в России.

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