FT: ВСУ из-за нехватки снарядов пришлось сократить число выстрелов в 4 раза

Украинские военные рассказали, что на фоне нехватки боеприпасов были вынуждены в последние две недели сократить число выстрелов, производимых за день, в четыре раза.

AFP

Об этом пишет газета Financial Times. «Боеприпасов действительно не хватает», — заявил неназванный старший офицер артиллерийской бригады ВСУ. Как заявил командир взвода украинских военных, количество производимых выстрелов снизилось с 8 тыс. до 2 тыс. в день. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские войска при помощи западного оружия безжалостно и преднамеренно наносят удары сугубо по гражданским объектам в России.