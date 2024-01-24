Фермеры Литвы намерены сделать протест против политики властей бессрочным
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Об этом пишет ТАСС.
«Ни ответы представителей власти, ни предлагаемые решения вас, как я понимаю, не устраивают. Поэтому у нас одно решение: продолжать протестовать», — заявил он в обращении к собравшимся.
Уточняется, что на главной улице Вильнюса стоят около 1,3 тыс. тракторов и лесовозов.
Ранее евродепутат из Румынии Даньел Буда заявил, что производители зерновых культур из его страны рискуют обанкротиться. По его словам, затраты фермеров значительно выросли, в то время как зерно с Украины продаётся в ЕС по очень низким ценам. Об этом он рассказал в письме Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.