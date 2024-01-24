Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала детали по списку украинских военнопленных со сбитого Ил-76.

Как она отметила в своём Telegram, соответствующие списки украинцы согласовали три дня назад.

«Вэсэушник Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился — знающие люди подтвердили. Но его так и не обменяли в последний момент. Он был сегодня на борту сбитого Ил-76. Что касается ещё 16 освобождённых раньше — очередной украинский вброс», — написала Симоньян.

Она также призвала не вестись на фейки.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.