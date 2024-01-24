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МИД: причастные к теракту с Ил-76 под Белгородом будут установлены и наказаны

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Лица, причастные к теракту с самолётом Ил-76, сбитым в Белгородской области, будут установлены и понесут неотвратимое наказание. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД: причастные к теракту с Ил-76 под Белгородом будут установлены и наказаны
  • РИА Новости

В опубликованном в связи с катастрофой российского военно-транспортного самолёта Ил-76 заявлении указывается, что внешнеполитическое ведомство решительно осуждает террористический акт киевского режима в Белгородской области.

«Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством», — подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России приступил к работе на месте крушения Ил-76 в Белгородской области.

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