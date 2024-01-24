МИД: причастные к теракту с Ил-76 под Белгородом будут установлены и наказаны
- РИА Новости
В опубликованном в связи с катастрофой российского военно-транспортного самолёта Ил-76 заявлении указывается, что внешнеполитическое ведомство решительно осуждает террористический акт киевского режима в Белгородской области.
«Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством», — подчеркнули в МИД.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России приступил к работе на месте крушения Ил-76 в Белгородской области.