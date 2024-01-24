RT: суд назначил условный срок осуждённому в Киргизии за участие в СВО

Суд пересмотрел решение по делу киргизского гражданина Аскара Кубанычбека, который на родине был приговорён к десяти годам лишения свободы по делу о наёмничестве после участия в российской специальной военной операции, и назначил ему условный срок.

Отмечается, что суд приговорил Кубанычбека к семи годам условно с надзором на три года.

Доброволец, в свою очередь, поблагодарил руководство России за помощь и поддержку.

Ранее Аскар Кубанычбек попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.

Мужчина жил и работал в Москве с 2012 года, а летом 2022-го отправился в зону спецоперации. В ноябре 2022 года из-за болезни отца Аскар вернулся домой в Киргизию. Там его арестовали и приговорили к сроку по статье о наёмничестве.

Подробнее — в материале RT.