RT: суд назначил условный срок осуждённому в Киргизии за участие в СВО
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Отмечается, что суд приговорил Кубанычбека к семи годам условно с надзором на три года.
Доброволец, в свою очередь, поблагодарил руководство России за помощь и поддержку.
Ранее Аскар Кубанычбек попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.
Мужчина жил и работал в Москве с 2012 года, а летом 2022-го отправился в зону спецоперации. В ноябре 2022 года из-за болезни отца Аскар вернулся домой в Киргизию. Там его арестовали и приговорили к сроку по статье о наёмничестве.
Подробнее — в материале RT.