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RT: суд назначил условный срок осуждённому в Киргизии за участие в СВО

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Суд пересмотрел решение по делу киргизского гражданина Аскара Кубанычбека, который на родине был приговорён к десяти годам лишения свободы по делу о наёмничестве после участия в российской специальной военной операции, и назначил ему условный срок.
RT: суд назначил условный срок осуждённому в Киргизии за участие в СВО
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что суд приговорил Кубанычбека к семи годам условно с надзором на три года.

Доброволец, в свою очередь, поблагодарил руководство России за помощь и поддержку.

Ранее Аскар Кубанычбек попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.

Мужчина жил и работал в Москве с 2012 года, а летом 2022-го отправился в зону спецоперации. В ноябре 2022 года из-за болезни отца Аскар вернулся домой в Киргизию. Там его арестовали и приговорили к сроку по статье о наёмничестве. 

Подробнее — в материале RT.

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