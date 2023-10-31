RT: осуждённый в Киргизии за участие в СВО попросил Путина о гражданстве России

Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек, который в Киргизии был приговорён к десяти годам лишения свободы по делу о наёмничестве после участия в российской спецоперации, попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.

RT публикует видео с обращением Кубанычбека.

«В данный момент я нахожусь в СИЗО. Я добровольно участвовал [в спецоперации], за это меня сейчас лишили свободы», — сказал он.

Мужчина отметил, что сейчас находится в тяжёлой ситуации.

Он попросил президента России помочь ему и предоставить российские гражданство и паспорт.

Ранее мать Аскара Кубанычбека обратилась к президенту Киргизии Садыру Жапарову с просьбой помочь освободить сына.

Мужчина жил и работал в Москве с 2012 года, а летом 2022-го отправился в зону спецоперации. В ноябре 2022 года из-за болезни отца Аскар вернулся домой в Киргизию. Там его арестовали и приговорили к сроку по статье о наёмничестве.

Подробнее — в материале RT.