Россия настаивает, что обладает надёжной информацией о присутствии французских наёмников на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы всё-таки настаиваем на том, что мы обладаем надёжной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наёмники», — сказал он.

По словам Пескова, российская сторона также обращает внимание на заявления представителей Франции о том, что они ничего не могут сделать с желающими принимать участие в конфликте на Украине.

17 января российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, уничтожение французских наёмников в Харькове стало подтверждением того, что Запад направляет боевиков на Украину.