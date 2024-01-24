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Песков: Россия настаивает, что французские наёмники присутствуют на Украине

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Россия настаивает, что обладает надёжной информацией о присутствии французских наёмников на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия настаивает, что французские наёмники присутствуют на Украине
  • РИА Новости

«Мы всё-таки настаиваем на том, что мы обладаем надёжной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наёмники», — сказал он.

По словам Пескова, российская сторона также обращает внимание на заявления представителей Франции о том, что они ничего не могут сделать с желающими принимать участие в конфликте на Украине.

17 января российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, уничтожение французских наёмников в Харькове стало подтверждением того, что Запад направляет боевиков на Украину.

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