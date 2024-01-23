В Пентагоне заявили, что страны ЕС продолжают стабильно поддерживать Украину

Помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что страны Европы продолжают стабильно оказывать помощь Украине.

В ходе брифинга она отметила, что с 1 октября 2023 года странами ЕС было передано военное оборудование на сумму порядка $4,6 млрд.

«В отсутствие финансирования мы не можем отправлять новые единицы, можем исполнять существующие контракты», — приводит РИА Новости слова Уолландер.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контактная группа по Украине должна передать Киеву больше систем противовоздушной обороны.