В Пентагоне заявили, что страны ЕС продолжают стабильно поддерживать Украину
- AP
В ходе брифинга она отметила, что с 1 октября 2023 года странами ЕС было передано военное оборудование на сумму порядка $4,6 млрд.
«В отсутствие финансирования мы не можем отправлять новые единицы, можем исполнять существующие контракты», — приводит РИА Новости слова Уолландер.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контактная группа по Украине должна передать Киеву больше систем противовоздушной обороны.