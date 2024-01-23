Пентагон: контактная группа по Украине должна передать Киеву больше систем ПВО

Контактная группа стран Запада по военному содействию Украине должна передать Киеву больше систем противовоздушной обороны. Об этом заявил 23 января министр обороны США Ллойд Остин.

Во вступительном слове на очередном заседании контактной группы по Украине глава Пентагона отметил, что Украине также необходимо предоставить больше противоракет.

«Поэтому я призываю эту группу изыскать [средства], чтобы обеспечить Украину жизненно необходимыми наземными системами ПВО и перехватчиками», — заявил он.

Ранее агентство Associated Press сообщило об опасениях сената США касательно того, что помощь Украине «висит на волоске».