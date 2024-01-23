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Пентагон: контактная группа по Украине должна передать Киеву больше систем ПВО

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Контактная группа стран Запада по военному содействию Украине должна передать Киеву больше систем противовоздушной обороны. Об этом заявил 23 января министр обороны США Ллойд Остин.
Пентагон: контактная группа по Украине должна передать Киеву больше систем ПВО
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

Во вступительном слове на очередном заседании контактной группы по Украине глава Пентагона отметил, что Украине также необходимо предоставить больше противоракет.

«Поэтому я призываю эту группу изыскать [средства], чтобы обеспечить Украину жизненно необходимыми наземными системами ПВО и перехватчиками», — заявил он.

Ранее агентство Associated Press сообщило об опасениях сената США касательно того, что помощь Украине «висит на волоске».

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