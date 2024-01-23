Меркурис: ВС России ракетным ударом подорвали немецкие IRIS-T

Российские военные уничтожили на Украине пусковые установки ПВО IRIS-T. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T», — рассказал он в блоге на YouTube.

Он уточнил, что системы были отправлены на Украину Германией.

20 января в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России за сутки поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства Германии.

Утром 23 января Вооружённые силы России нанесли групповой высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и боеприпасы.