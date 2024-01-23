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Минобороны Эстонии: Таллин присоединился к миссии по обучению украинских военных

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Эстония присоединилась к учебной миссии Interflex по подготовке украинских военных.
Минобороны Эстонии: Таллин присоединился к миссии по обучению украинских военных
  • Gettyimages.ru
  • © Andrea Cabajova

Об этом сообщил министр обороны республики Ханно Певкур.

«Эстония приняла решение присоединиться к руководимой Великобританией учебной миссии Interflex, в рамках которой инструкторы Сил обороны Эстонии в ближайшее время начнут обучение украинских солдат в Великобритании», — приводит слова Певкура пресс-служба.

Ранее стало известно, что Эстония в ближайшие четыре года окажет военную поддержку Украине на сумму €400 млн.

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