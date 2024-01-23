Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.
- Gettyimages.ru
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Об этом сообщается на официальном украинском ресурсе по оповещению населения.
Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.
Днём сирены воздушной тревоги сработали на всей украинской территории.
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