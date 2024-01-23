Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

Об этом сообщается на официальном украинском ресурсе по оповещению населения.

Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

Днём сирены воздушной тревоги сработали на всей украинской территории.