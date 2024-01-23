Вильнюс вручил Минску ноту из-за нарушения границы вооружёнными пограничниками

Вильнюс вручил Минску ноту протеста в связи с нарушением литовской границы тремя вооружёнными пограничниками Белоруссии.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Литвы.

«Нота вручена временному поверенному в делах Белоруссии в Литве. В ней выражается решительный протест против повторяющихся случаев нарушения государственной границы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 22 января трое вооружённых белорусских пограничников пересекли границу с Литвой и, пройдя около 400 м, вернулись на территорию Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке в приграничных странах отрядов для провокаций против Минска. По его словам, «полководцы» уже определены.