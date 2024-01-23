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AT: после поражения украинской армии столицу Украины перенесут во Львов

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Столицу Украины перенесут во Львов после того, как украинская армия проиграет в конфликте с Россией. Об этом сообщило издание Asia Times.
AT: после поражения украинской армии столицу Украины перенесут во Львов
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в последнее время появилась новая тактика по отношению к Украине.

«Если понимать её правильно, то она призвана справиться с новой реальностью: Украина проиграет конфликт, и её правительству, возможно, придётся эвакуироваться из Киева», — объяснил автор статьи.

Издание подчеркнуло, что в США осознают, что у них не получится одержать победу над Россией, поэтому они готовят стратегию, согласно которой, после поражения ВСУ столица Украины будет во Львове, а главой нового правительства станет начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России 23 января нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины.

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