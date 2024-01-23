Военная хроника: поступают сообщения, что ВС России взяли под контроль Плетеневку

Военная хроника заявила, что поступают сообщения о том, что Вооружённые силы России взяли под свой контроль населённый пункт Плетеневка в Волчанском районе Харьковской области.

«Если эта информация подтвердится в ближайшее время, то это будет означать, что началось создание буферной зоны на юг от Белгородской области», — пишет Telegram-канал.

21 января стало известно, что ВС России на Купянском направлении освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области.

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что российские войска, освободив Крахмальное в Харьковской области, взяли под свой контроль уже 35-й населённый пункт в регионе.