Ганчев: Россия контролирует уже 35 населённых пунктов в Харьковской области
- РИА Новости
По его словам, как только это станет возможным — военно-гражданская администрация Харьковской области незамедлительно приступит к выполнению своих обязанностей на освобождённых участках.
21 января ВС России на Купянском направлении освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области.
Начальник службы по связям с общественностью командования СВ Вооружённых сил Украины Владимир Фитьо признал факт перехода Крахмального под контроль российской армии.