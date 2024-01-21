Ганчев: Россия контролирует уже 35 населённых пунктов в Харьковской области

Вооружённые силы России, освободив Крахмальное в Харьковской области, взяли под свой контроль уже 35-й населённый пункт в регионе. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, как только это станет возможным — военно-гражданская администрация Харьковской области незамедлительно приступит к выполнению своих обязанностей на освобождённых участках.

21 января ВС России на Купянском направлении освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области.

Начальник службы по связям с общественностью командования СВ Вооружённых сил Украины Владимир Фитьо признал факт перехода Крахмального под контроль российской армии.