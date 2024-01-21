В ВСУ признали потерю Крахмального в Харьковской области

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины Владимир Фитьо признал потерю украинской армией населённого пункта Крахмальное в Харьковской области.

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Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада». «В селе Крахмальное... отошли на более подготовленные рубежи», — цитирует Фитьо РИА Новости. 21 января ВС России на Купянском направлении освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области.