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В ВСУ признали потерю Крахмального в Харьковской области

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Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины Владимир Фитьо признал потерю украинской армией населённого пункта Крахмальное в Харьковской области.
В ВСУ признали потерю Крахмального в Харьковской области
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

«В селе Крахмальное... отошли на более подготовленные рубежи», — цитирует Фитьо РИА Новости.

21 января ВС России на Купянском направлении освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области.

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