В Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу
- AP
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Об этом сообщил украинский официальный ресурс по оповещению населения.
Сигнал тревоги сработал на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областей.
Также сирены звучат в Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска утром 23 января нанесли групповой высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.