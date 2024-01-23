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В Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

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В Киеве, Киевской области и на территории ещё ряда регионов Украины объявили воздушную тревогу.
В Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом сообщил украинский официальный ресурс по оповещению населения.

Сигнал тревоги сработал на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областей.

Также сирены звучат в Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска утром 23 января нанесли групповой высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

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