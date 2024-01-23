В Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской области и на территории ещё ряда регионов Украины объявили воздушную тревогу.

AP

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Об этом сообщил украинский официальный ресурс по оповещению населения. Сигнал тревоги сработал на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областей. Также сирены звучат в Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска утром 23 января нанесли групповой высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.