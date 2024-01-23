ВСУ потеряли более 280 военных, танк и станцию РЭБ на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины потеряли более 280 военных убитыми и ранеными, танк, две БМП, гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Анклав-Н» на Донецком направлении за сутки.

Об этом информирует Минобороны России.

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск ВС России во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике штурмовых бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки.

Также сообщается, что Вооружённые силы России утром 23 января нанесли групповой высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и боеприпасы.