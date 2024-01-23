Госдума приняла обращение к ООН в связи с атаками ВСУ против мирных россиян

Обращение к Организации Объединённых Наций, а также к международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с атаками ВСУ против мирных граждан на территории России приняла на пленарном заседании Госдума.

В опубликованном на сайте нижней палаты российского парламента документе содержится призыв осудить «кровавые злодеяния киевских властей», а также дать правовую оценку длящимся нарушениям норм международного гуманитарного права, массовым военным преступлениям и преступлениям против мира и безопасности человека.

«Государственная дума выражает полную уверенность в том, что заказчиков и исполнителей террористических актов в российских городах ждёт неминуемое наказание, как и любых других военных преступников, а также призывает всех здравомыслящих политиков объединить усилия, чтобы остановить безумное кровопролитие», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что председатель сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил удар украинских войск по Донецку.