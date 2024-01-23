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В Армении сняли запрет на вещание Радио Sputnik Армения

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Радио Sputnik Армения возобновит своё вещание на армянской территории с 25 января.
В Армении сняли запрет на вещание Радио Sputnik Армения
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Strelkov

Как сообщает Радио Sputnik Армения, Комиссия по телевидению и радио приняла решение возобновить деятельность компании «Тоспа».

«Мы считали, что минимальные требования для возобновления вещания выполнены... Есть сожаление с российской стороны, есть осуждение со стороны «Тоспы», — сказал глава комиссии Тигран Акопян.

В конце декабря 2023 года Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором вещания Радио Sputnik Армения.

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