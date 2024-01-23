ERR: оппозиция в парламенте Эстонии требует закрыть сайты госструктур на русском

Русскоязычные версии сайтов государственных структур Эстонии должны быть закрыты. С таким требованием выступила фракция в эстонском парламенте оппозиционной Консервативной народной партии, сообщает портал национального гостелерадио ERR.

В сообщении уточняется, что речь идёт о правительственных ресурсах, а также сайтах различных министерств и подведомственных им учреждений. Для принятия этого решения будет необходимо одобрение кабмина.

Стоит отметить, что на текущий момент русскоязычные сайты в стране имеются у всех 11 ведомств, а также у более чем половины подведомственных им учреждений.

Ранее портал Delfi сообщал, что в Эстонии воспитанникам детского сада запретили петь песню на русском языке.