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ERR: оппозиция в парламенте Эстонии требует закрыть сайты госструктур на русском

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Русскоязычные версии сайтов государственных структур Эстонии должны быть закрыты. С таким требованием выступила фракция в эстонском парламенте оппозиционной Консервативной народной партии, сообщает портал национального гостелерадио ERR.
ERR: оппозиция в парламенте Эстонии требует закрыть сайты госструктур на русском
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images

В сообщении уточняется, что речь идёт о правительственных ресурсах, а также сайтах различных министерств и подведомственных им учреждений. Для принятия этого решения будет необходимо одобрение кабмина.

Стоит отметить, что на текущий момент русскоязычные сайты в стране имеются у всех 11 ведомств, а также у более чем половины подведомственных им учреждений.

Ранее портал Delfi сообщал, что в Эстонии воспитанникам детского сада запретили петь песню на русском языке.

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