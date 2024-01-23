Военная хроника рассказала об ударе по скоплению наёмников в Салтовке

Военная хроника рассказала о том, по каким целям был нанесён удар России на Украине и какие объекты в итоге были поражены.

«По ракетному удару в Харькове и области. Источники (канала. — RT) «Военная хроника» сообщают, что в Салтовке прилетело по расположению наёмников. Скорее всего, опять французы», — говорится в материале.

Отмечается, что в Киевском районе удар также пришёлся по расположению, но кто конкретно был целью — пока неизвестно. При этом отмечается, что украинские силы ПВО «отработали по девятиэтажке и пятиэтажке».

«На окраине Харькова (выезд в сторону Славянска) две ракеты украинской ПВО попали по пятиэтажке и упали на дома в частном секторе. Балаклея — прилетело в пионерлагерь, где была база «Кракена». В Чугуеве — прилёт по расположению ВСУ и складам с БК», — добавляет Военная хроника.

Утром также сообщалось, что взрывы раздаются в районе Киева и в Харькове. «Зеркало недели» писало о взрывах в городе Павлограде в Днепропетровской области.