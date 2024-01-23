На Украине сообщили о взрывах в районе Киева

Взрывы раздаются в районе Киева, сообщают украинские СМИ. Также об этом свидетельствуют данные Telegram-канала, посвящённого воздушным тревогам на Украине.

AP

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«Киев — мощные взрывы», — говорится в сообщении. Украинское издание «Зеркало недели» пишет о взрывах в городе Павлограде в Днепропетровской области. Перед этим сигналы воздушной тревоги включились на всей территории Украины.