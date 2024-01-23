На Украине сообщили о взрывах в районе Киева
Взрывы раздаются в районе Киева, сообщают украинские СМИ. Также об этом свидетельствуют данные Telegram-канала, посвящённого воздушным тревогам на Украине.
- AP
- © Felipe Dana
«Киев — мощные взрывы», — говорится в сообщении.
Украинское издание «Зеркало недели» пишет о взрывах в городе Павлограде в Днепропетровской области.
Перед этим сигналы воздушной тревоги включились на всей территории Украины.
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