В Минобороны Белоруссии заявили о начале штабной тренировки вооружённых сил
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, в ходе тренировки будут отработаны вопросы планирования применения войск в соответствии с учебной обстановкой, разработанной «с учётом прогноза развития ситуации на европейском континенте, а также опыта применения военной силы в современных условиях».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал достаточным уровень защиты Белоруссии.
При этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что к настоящему моменту противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу.