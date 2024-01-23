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В Минобороны Белоруссии заявили о начале штабной тренировки вооружённых сил

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Совместная штабная тренировка вооружённых сил стартовала в Белоруссии.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, в ходе тренировки будут отработаны вопросы планирования применения войск в соответствии с учебной обстановкой, разработанной «с учётом прогноза развития ситуации на европейском континенте, а также опыта применения военной силы в современных условиях».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал достаточным уровень защиты Белоруссии.

При этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что к настоящему моменту противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу.

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