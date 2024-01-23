Бойцы ВДВ «Ланцетом» уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ

Подразделение беспилотной авиации ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожило «Ланцетом» бронеавтомобиль ВСУ Kirpi на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Профессионально управляя «Ланцетом», оператор подлетел к цели, осуществил её захват и поражение... После прямого попадания бронеавтомобиль ВСУ был выведен из строя», — заявили в ведомстве.

Ранее танкисты ЗВО уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ.

Также сообщалось, что танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва Вооружёнными силами Украины оборонительной линии на вверенном участке в зоне специальной военной операции.