Бойцы ВДВ «Ланцетом» уничтожили на Херсонском направлении бронеавтомобиль ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Профессионально управляя «Ланцетом», оператор подлетел к цели, осуществил её захват и поражение... После прямого попадания бронеавтомобиль ВСУ был выведен из строя», — заявили в ведомстве.
Ранее танкисты ЗВО уничтожили на Купянском направлении укрепрайон и блиндажи ВСУ.
Также сообщалось, что танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва Вооружёнными силами Украины оборонительной линии на вверенном участке в зоне специальной военной операции.