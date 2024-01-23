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Минобороны России: танковый батальон не допустил прорыва ВСУ в зоне спецоперации

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Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва Вооружёнными силами Украины оборонительной линии на вверенном участке в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями... танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе отражения атаки ВС России уничтожили 16 единиц украинской бронированной техники.

В ведомстве добавили, что грамотные действия Алибекова и его подчинённых не позволили ВСУ прорвать оборонительные линии ВС России на вверенном участке.

Ранее сообщалось, что рядовой ВС России Игорь Трофимов сорвал попытку диверсионной группы украинской армии проникнуть в тыл российских войск, в одиночку вынудив противника отступить.

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