Минобороны России: танковый батальон не допустил прорыва ВСУ в зоне спецоперации
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями... танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе отражения атаки ВС России уничтожили 16 единиц украинской бронированной техники.
В ведомстве добавили, что грамотные действия Алибекова и его подчинённых не позволили ВСУ прорвать оборонительные линии ВС России на вверенном участке.
Ранее сообщалось, что рядовой ВС России Игорь Трофимов сорвал попытку диверсионной группы украинской армии проникнуть в тыл российских войск, в одиночку вынудив противника отступить.