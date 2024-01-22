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Мэр Киева Кличко усомнился в способности Украины вступить в ЕС

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Мэр Киева Виталий Кличко выразил сомнение в способностях Украины приблизиться к членству в ЕС.
Мэр Киева Кличко усомнился в способности Украины вступить в ЕС
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

«Преследование независимых журналистов, угрозы, прослушивание и вмешательство в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть... Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС?» — написал он в Telegram.

Кроме того, по словам Кличко, всё больше бизнесменов жалуются на коррупцию и требования отдать долю в бизнесе. Альтернатива — уголовные дела, обыски или «поиск русского следа».

Ранее лидеры европейских стран в ходе саммита в Брюсселе не установили сроков начала переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине понадобится очень много лет, чтобы стать претендентом на вступление в Евросоюз.

Кроме того, венгерский премьер сказал, что Будапешт выступает против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, поскольку это может привести к втягиванию блока в военный конфликт.

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