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Кабмин Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет

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Украинское правительство предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, кабмин уже издал распоряжение о внесении такого предложения на рассмотрение СНБО.

Как сообщает «СТРАНА.ua», в распоряжении предусмотрены запрет прямого воздушного сообщения, запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, и запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с Россией.

Также украинские власти предлагают ввести запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у режима Владимира Зеленского отсутствует воля к миру.

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