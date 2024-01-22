Житель Репяховки в Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ
- РИА Новости
Он сообщил, что ВСУ атаковали населённый пункт с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией мужчина получил контузию. Гладков сказал, что пострадавшего транспортируют в центральную районную больницу.
«Также посечён фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы», — добавил губернатор.
Ранее Гладков заявил об обстреле села Дроновка в Белгородской области со стороны ВСУ.
Также ВСУ нанесли удар по посёлку Красное Шебекинского городского округа.