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Житель Репяховки в Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ

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Житель села Репяховка Краснояружского района Белгородской области получил ранение в результате атаки украинской армии. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Житель Репяховки в Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ
  • РИА Новости

Он сообщил, что ВСУ атаковали населённый пункт с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией мужчина получил контузию. Гладков сказал, что пострадавшего транспортируют в центральную районную больницу.

«Также посечён фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы», — добавил губернатор.

Ранее Гладков заявил об обстреле села Дроновка в Белгородской области со стороны ВСУ.

Также ВСУ нанесли удар по посёлку Красное Шебекинского городского округа.

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