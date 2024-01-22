Электроснабжение нарушено в населённых пунктах Белгородской области из-за атаки ВСУ
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В Telegram он рассказал, что украинские военные нанесли удар по посёлку Красное Шебекинского городского округа. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, никто не пострадал.
«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — добавил губернатор.
Ранее Гладков заявил об обстреле села Дроновка в Белгородской области со стороны ВСУ.