Электроснабжение нарушено в населённых пунктах Белгородской области из-за атаки ВСУ

Жители населённых пунктов Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка Белгородской области остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Telegram он рассказал, что украинские военные нанесли удар по посёлку Красное Шебекинского городского округа. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, никто не пострадал.

«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — добавил губернатор.

Ранее Гладков заявил об обстреле села Дроновка в Белгородской области со стороны ВСУ.