Постпредство России возмутило отсутствие реакции ОБСЕ на удар ВСУ по Донецку

Постпредство России при ОБСЕ заявило, что в Москве возмущены тем, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не отреагировала на варварский удар ВСУ по Донецку 21 января.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление постпредства.

В постпредстве заявили, что после удара по Донецку не последовало никакой реакции со стороны руководства ОБСЕ, включая мальтийское Действующее председательство и генсекретаря Хельгу Шмид.

Также в дипмиссии назвали прицельный обстрел густонаселённого района возле рынка в Донецке, где не находилось никаких военных объектов, самым масштабным по жертвам среди гражданских лиц за время конфликта в Донбассе.

Погибли не менее 28 мирных жителей, 30 получили ранения.

Ранее глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации, он призвал их осудить теракт, совершённый ВСУ в Донецке 21 января.