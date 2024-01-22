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Постпредство России возмутило отсутствие реакции ОБСЕ на удар ВСУ по Донецку

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Постпредство России при ОБСЕ заявило, что в Москве возмущены тем, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не отреагировала на варварский удар ВСУ по Донецку 21 января.
Постпредство России возмутило отсутствие реакции ОБСЕ на удар ВСУ по Донецку
  • AFP
  • © ALEX HALADA

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление постпредства.

В постпредстве заявили, что после удара по Донецку не последовало никакой реакции со стороны руководства ОБСЕ, включая мальтийское Действующее председательство и генсекретаря Хельгу Шмид.

Также в дипмиссии назвали прицельный обстрел густонаселённого района возле рынка в Донецке, где не находилось никаких военных объектов, самым масштабным по жертвам среди гражданских лиц за время конфликта в Донбассе.

Погибли не менее 28 мирных жителей, 30 получили ранения.

Ранее глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации, он призвал их осудить теракт, совершённый ВСУ в Донецке 21 января.

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