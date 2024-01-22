Постпредство России возмутило отсутствие реакции ОБСЕ на удар ВСУ по Донецку
- AFP
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление постпредства.
В постпредстве заявили, что после удара по Донецку не последовало никакой реакции со стороны руководства ОБСЕ, включая мальтийское Действующее председательство и генсекретаря Хельгу Шмид.
Также в дипмиссии назвали прицельный обстрел густонаселённого района возле рынка в Донецке, где не находилось никаких военных объектов, самым масштабным по жертвам среди гражданских лиц за время конфликта в Донбассе.
Погибли не менее 28 мирных жителей, 30 получили ранения.
Ранее глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации, он призвал их осудить теракт, совершённый ВСУ в Донецке 21 января.