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Медведчук: Украину может спасти только выбор в пользу России

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Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что обречённая Западом и режимом Владимира Зеленского Украина может спастись только путём выбора в пользу России.
Медведчук: Украину может спасти только выбор в пользу России
  • РИА Новости

В материале, опубликованном на сайте «Смотрим», он отметил, что украинское общество уже было уничтожено действиями киевского режима. По мнению Медведчука, у населения страны нет сил, чтобы самостоятельно справиться с тяжёлой ситуацией.

«Есть ли выход из той тяжёлой ситуации, что сегодня сложилась в стране? А выход простой: Украина должна перестать быть тараном для России, а украинцы — пушечным мясом для Запада», — говорится в статье.

Он добавил, что выбор России для граждан Украины является историческим, всегда их спасавшим.

Ранее глава Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признал, что 2024 год будет тяжёлым для Украины.

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