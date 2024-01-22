Турчак: группа по вопросам СВО за год отработала более 42 тысяч обращений

Рабочая группа по вопросам СВО за 2023 год отработала свыше 42 тыс. обращений.

Как отметил руководитель группы Андрей Турчак в своём Telegram-канале, президенту России Владимиру Путину уже был отправлен доклад с итогами первого года работы.

«В 2023 году членами группы отработано более 42 тыс. обращений от участников СВО и их близких», — написал он.

По его словам, вместе с Министерством обороны были решены самые разные вопросы, включая начисление выплат, оформление статуса ветерана боевых действий, предоставление отпусков и так далее.

Также совместно с Минобороны был информационный проект «Центр помощи по вопросам СВО», позволяющий встречаться непосредственно с ветеранами и семьями участников СВО.

Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов высказал мнение, что постоянными угрозами нанесения удара по Крыму страны Запада вынуждают Россию расширить границы проведения специальной военной операции.